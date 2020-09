Wird es zu fünft etwa doch anstrengend? Am Dienstag überraschten die Unter uns-Stars Patrick Müller (32) und seine Frau Joy (29) ihre Fans mit einer süßen Neuigkeit: Das Paar erwartet zum dritten Mal Nachwuchs. Ihre Kinder Loki und Lovis können sich also bald über Unterstützung in der kleinen Rasselbande freuen. Doch wie schafft es Patrick eigentlich, das Familienleben und seine Arbeit am Serienset unter einen Hut zu bekommen? Das hat der Schauspieler Promiflash jetzt verraten.

"Meine Frau und ich sind einfach ein tolles Team!", lautete die klare Antwort des Tobias-Darstellers gegenüber Promiflash. Bei einem Event der Emmaus Gemeinschaft Köln, wo er sich für Obdachlose einsetzt, plauderte der 32-Jährige aus, wie er den Spagat zwischen Arbeit und Vaterschaft hinbekommt – und schwärmte dabei in höchsten Tönen von seiner Liebsten: "Wir haben beide einfach großes Verständnis für den anderen und unterstützen uns gegenseitig, wo und wie es nur geht. Ich bin froh, Joy an meiner Seite zu haben, ich habe eine tolle Frau!" Weil die beiden schon viele Jahre gemeinsam durchs Leben gehen, wüssten sie auch schon ganz genau, wie der jeweils andere tickt.

Vor allem, dass Joy als ehemalige "Unter uns"-Darstellerin mit dem Schauspieleralltag vertraut ist, sei eine große Hilfe in der Beziehung. "Sie weiß, wie stressig der Beruf sein kann", erklärte der zukünftige Dreifach-Papa und freute sich über die Unterstützung der 29-Jährigen.

Instagram / actpm Patrick Müller und Joy Lee Juana Abiola-Müller

Instagram / actpm "Unter uns"-Star Patrick Müller mit Sohn Lovis und seinem Hund

Instagram / actpm Joy Lee Juana Abiola-Müller und Patrick Müller

