Dieses Thema liegt ihnen auch im echten Leben am Herzen! Bei Unter uns stand Tobias (Patrick Müller, 32) vor einigen Tagen vor einem echten Problem: Im Auftrag eines Mandanten war der Anwalt einem Mülldieb auf der Spur. Bei seiner Recherche stellte sich allerdings heraus: Die Container-Räuberin war seine Freundin Vivien (Sharon Berlinghoff). Um die Obdachlosen nicht illegal mit Essen zu versorgen, startete das Paar kurzerhand ein soziales Projekt und verteilte alte Lebensmittel an Bedürftige. Aber nicht nur ihren Serien-Charakteren – auch den Schauspielern ist soziales Engagement besonders wichtig. Das verrieten sie jetzt Promiflash.

Bei einem Event der Emmaus Gemeinschaft Köln für Obdachlose setzen sich die Daily-Darsteller auch privat für Obdachlose ein. Zu diesem Anlass erklärten sie im Gespräch mit Promiflash, warum das soziale Engagement eine große Rolle in ihrem Leben spiele. "Was die Menschen dir dann zurückgeben, ist einfach nur schön. Sie besitzen zwar kaum etwas, aber geben dir dann doch irgendwie alles wieder zurück mit ihren Worten, ihrer Mimik", meinte die Brünette. Auslöser für ihre Begeisterung diesbezüglich sei ein Aufenthalt in Afrika gewesen.

Auch ihr Kollege steht ähnlich zu der Thematik. "Was mir privat besonders am Herzen liegt, ist, dass die Menschen mal so langsam verstehen sollten, sich liebzuhaben! Das ist für mich das Wichtigste", stellte er in dem Interview klar. Kein Mensch sei seiner Meinung nach besser als ein anderer.

TVNOW / Dennis-A. Hundt Tobias (Patrick Müller) und Vivien (Sharon Berlinghoff) bei "Unter uns"

TVNOW / Bernd Jaworek Sharon Berlinghoff, Schauspielerin

TVNOW / Bernd Jaworek Patrick Müller, Schauspieler

