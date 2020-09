Kurzfristiger Frieden im Sommerhaus der Stars! In dem TV-Ferienhaus herrschte zuletzt alles andere als eitel Sonnenschein: Nach dem Einzug von Evanthia Benetatou (28) und ihrem Verlobten Chris spaltete sich die Gruppe der Bewohner in zwei Lager. Beinahe alle Teilnehmer stellten sich gegen das Paar. Auch zwischen Andreas Robens und Iris Klein (53) herrschte ein nicht enden wollender Streit. Doch in der neuesten Folge kehrt nun für einen Moment Ruhe ein: Alle Kandidaten sitzen gemeinsam am Tisch – und Lou fordert zu mehr Harmonie auf!

Als die Kandidaten von dem Spiel zurückkehren, machen sich die Sommerhaus-Bewohner ans Kochen. Aus Höflichkeit werden auch die Kleins sowie Eva gefragt, ob sie mitessen wollen – und tatsächlich setzen sich alle an eine Tafel und schmausen gemeinsam. "Ein kurzer Waffenstillstand!", erklärt Andreas. Besonders Lou freut sich über diese Entwicklung und hält eine kleine Rede: "Ich hätte eine Bitte. Ich finde, wir sollten wirklich als Gruppe öfter zusammen essen. Einer da, einer da – das fuckt mich ab. Lasst uns das Beste draus machen und nicht immer nur streiten!"

Doch dieser Bitte wollen nicht alle Mitbewohner nachkommen: Vor allem Andrej Mangold (33) ist offenbar kein Fan von einer temporären Waffenruhe. "Das ist Bullshit. Alle klatschen. Das wird nicht so sein!", motzt der einstige Bachelor. Später sucht er das Gespräch mit Lou: "Deine Ansprache schön und gut, aber das kannst du dir bei dem Haufen hier sparen!"

