Diese beiden können ihr Glück immer noch nicht glauben! Vor genau einem Jahr gaben sich Hailey (23) und Justin Bieber (26) ganz romantisch das Jawort. Zusammen mit ihrem engsten Familien- und Freundeskreis feierten die beiden ihre Liebe und ließen es so richtig krachen. Jetzt – zwölf Monate nach der Trauung – blicken die beiden auf diesen Tag zurück: Zu ihrem ersten Ehe-Jubiläum widmen sich Hailey und Justin süße Liebeserklärungen im Netz!

Via Instagram teilt der 26-Jährige eine Aufnahme von seiner Hochzeit mit der Beauty. "Hailey Bieber, ich bin einfach nur so glücklich, dein Ehemann zu sein. Du bringst mir jeden Tag so viel bei und machst mich einfach zu einem besseren Mann", schwärmt der "Intentions"-Interpret von seiner Frau. Justin verspreche, das Model immer an erste Stelle zu setzen.

Aber auch die 23-Jährige erinnert sich nur zu gern an ihren besonderen Tag mit Justin. "Vor einem Jahr hatten wir die beste Hochzeit. Ich wünschte, ich könnte diesen Tag wieder und wieder erleben", betitelt Hailey ebenfalls einen romantischen Schnappschuss ihrer Trauung, auf dem sie ihren Gatten leidenschaftlich nach dem Jawort küsst.

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de