Erst vor wenigen Stunden veröffentlichte Chrissy Teigen (34) herzzerreißende Fotos, mit denen sie ihren Fans mitteilte: Sie erlitt eine Fehlgeburt. Die Anteilnahme im Netz, die das Model und sein Mann John Legend (41) daraufhin erhielten, ist enorm. Auch viele Hollywood-Hochkaräter drückten dem Paar bereits ihr Bedauern über diesen Verlust aus. Unter den vielen Beileidsbekundungen tauchte allerdings auch eine ganz bestimmte Frage immer wieder auf: In welcher Schwangerschaftswoche war die 34-Jährige eigentlich?

Chrissy und John verkündeten im vergangenen August, dass ihre beiden Kids Luna Simone (4) und Miles Theodore (2) ein kleines Geschwisterchen bekommen. Damals verrieten die beiden jedoch nicht, wann genau ihr Nachwuchs auf die Welt kommen soll. The Sun spekuliert allerdings, dass der Geburtstermin im Februar oder spätestens März gewesen wäre. Das bedeutet, dass die "Cravings"-Autorin etwa in der 20. bis 24. SSW gewesen sein dürfte. Bestätigt ist diese Vermutung bisher aber nicht.

Dafür verriet Chrissy, dass sie und John ihrem dritten Kind bereits einen Namen gegeben hatten – obwohl sie damit eigentlich immer mindestens so lange warten, bis sie nach der Entbindung das Krankenhaus verlassen. "Aber aus irgendeinem Grund hatten wir begonnen, diesen kleinen Kerl in meinem Bauch Jack zu nennen. So wird er für uns immer Jack bleiben", erzählt die "Lip Sync Battle"-Co-Moderatorin.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im August 2020

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, John Legend, Luna und Miles im Mai 2020

Getty Images Chrissy Teigen bei den Guys Choice Awards 2016

