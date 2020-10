Daniela Katzenberger (34) ist überglücklich – und ihre ganze Familie freut sich mit! Seit die gebürtige Ludwigshafenerin vor einigen Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Lucas Cordalis (53) und Töchterchen Sophia (5) auf die Baleareninsel Mallorca ausgewandert ist, bedeuten ihr regelmäßige Heimatbesuche viel. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage hatte Daniela in den vergangenen Monaten allerdings auf Reisen verzichten müssen. Doch damit war jetzt Schluss: Die Katze war in Deutschland wieder mit all ihren Liebsten vereint – und zelebrierte mit ihnen ihren Geburtstag!

"Familytime" – zu deutsch "Familienzeit" – betitelte die Kultblondine die neuen Fotos auf Instagram: Auf den Pics posiert Dani nicht nur mit ihrem Mann Lucas und Tochter Sophia, auch Jennifer Frankhauser (28) und deren Freund Steffen, sowie Mama Iris (53) und Peter Klein sind mit von der Partie. Dabei scheinen sie das familiäre Get-to­ge­ther allesamt so richtig zu genießen, denn die ganze Gruppe strahlt bis über beide Ohren. Gemeinsam feierte die Truppe in den Geburtstag der Kultblondine herein.

Nicht nur die Rasselbande war von dem Wiedersehen sichtlich begeistert, auch die Fans freuten sich mit ihren Idolen. "Genießt die Zeit zusammen", "So schön, euch alle zusammen zu sehen" oder auch "Oh, wie schön", ließen ein paar Nutzer auf der Fotoplattform verlauten.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Persönlichkeit

Instagram / danielakatzenberger Steffen, Jenny Frankhauser, Sophia und Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger, Iris und Peter Klein

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein im Dezember 2019

