Daniela Katzenberger (33) möchte endlich einmal wieder nach Hause! Mit ihrem Mann Lucas Cordalis (53) und der gemeinsamen Tochter Sophia (5) zog sie 2016 auf die Baleareninsel Mallorca. Trotzdem vermisst die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ihre Heimat – die Pfalz – offenbar von Zeit zu Zeit. Eine Deutschlandreise sollte Abhilfe schaffen, denn eigentlich hatte Dani geplant, in der kommenden Woche in die Heimat zu fliegen: Doch Sophias Schule machte Daniela und ihren Reiseplänen jetzt einen Strich durch die Rechnung!

"Ich hatte alles gebucht, alles organisiert und habe mich gefreut", erklärte Dani jetzt in ihrer Instagram-Story und schilderte das Problem: "Dann haben wir leider erfahren, dass Sophias Schule extrem Stress macht." Die mallorquinische Bildungseinrichtung fordere, dass sich die Familie nach ihrer Rückkehr in eine zweiwöchige Quarantäne begebe – andernfalls dürfe Sophia den Unterricht nicht besuchen: Um die Anwesenheit ihrer Tochter in der Schule nicht zu gefährden, habe sich die Kultblondine schweren Herzens dazu entschieden, die bevorstehende Deutschlandreise abzusagen.

Trotz dieses Rückschlags und der geplatzten Reisepläne freue sich Daniela schon jetzt auf ihren nächsten Heimatbesuch. "Ich gebe die Hoffnung nicht auf", erklärte die Katze und war sich sicher: "Irgendwann werde ich in die Pfalz fliegen, da bin ich zuversichtlich."

