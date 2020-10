Doreen Steinert (33) möchte man während ihrer Diätphase lieber nicht über den Weg laufen! Die Sängerin, die seit Kurzem unter dem Künstlernamen REEN Musik macht, legt für ihren Traumkörper immer mal wieder eine Fastenzeit ein. Keine leichten Phasen für die Blondine – immerhin liebt sie Essen über alles und zieht sich sogar für den Gang zur Dönerbude glamourös an. Wie es aussieht, wenn Doreen Hunger hat, aber versucht, standhaft zu bleiben? Das zeigte sie ihren Followern jetzt mit einem Schnappschuss...

"Ich, wenn ich sehe, dass jemand Pizza bestellt, während ich auf Diät bin...", kommentierte die 33-Jährige ihr Instagram-Bild, auf dem sie unfreundlich zur Seite schielt. Bei diesem fiesen Blick kann man nur froh sein, dass sie aktuell nicht auf Diät zu sein scheint. Denn gegenüber Promiflash erklärte Doreen gerade erst, endlich richtig glücklich mit ihrem Body zu sein: "Ich musste wohl erst über 30 werden, um mich so sexy und wohl in meinem Körper zu fühlen und das auch so rüberzubringen."

Dass Doreen sich mittlerweile pudelwohl fühlt, wird auch im Musikvideo zu ihrem aktuellen Song "Bow Out" deutlich. Darin zeigt sie so viel nackte Haut wie noch nie zuvor. "Das ist einfach nur eine Seite, die ich bisher noch nicht von mir gezeigt habe", betonte das ehemalige Nu Pagadi-Mitglied gegenüber Promiflash.

Instagram / reenofficialmusic Sängerin Doreen Steinert

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert im Juli 2020

Instagram / reenofficialmusic Sängerin Doreen Steinert

