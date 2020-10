Denkt Jacqueline Siemsen nach ihrem Temptation Island-Drama anders über TV-Liebe? Bei dem Kuppelformat knisterte es zwischen der temperamentvollen Blondine und dem damals noch vergebenen Calvin Kleinen. Nach einer kurzen Beziehung zofften und beleidigten sie sich jedoch aufs Übelste. Jetzt sucht Jacky bei Ex On The Beach nach dem passenden Partner. Doch glaubt sie nach ihrer ersten Datingshow-Erfahrung überhaupt noch daran, im Fernsehen die große Liebe zu finden?

"Die Hoffnung stirbt zuletzt!", gab Jacky sich gegenüber Promiflash optimistisch. Für sie spiele es ohnehin keine Rolle, ob man im TV oder privat nach einem Partner suche. "Schwer ist beides. Aber ein blindes Huhn findet ja auch mal ein Korn", fügte die Hamburgerin schmunzelnd hinzu. Sie sei überzeugt davon, auch noch den richtigen Mann zu finden.

Ob der vielleicht schon direkt vor ihren Augen ist? Bei "Ex On The Beach" traf die Beauty auf ihre ehemalige Bettgeschichte Aaron Hundhausen. Und im Promiflash-Interview schien sie durchaus nicht davon abgeneigt zu sein, Altes wieder aufzuwärmen: "Sagen wir mal so, was beim ersten Mal klappt, klappt meist auch ein zweites Mal."

