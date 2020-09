Will Jacqueline Siemsen bei Ex on the Beach eine alte oder eine neue Flamme entzünden? Bei Temptation Island stellte die Blondine ihr Verführungstalent bereits unter Beweis. Sie verdrehte dem vergebenen Calvin Kleinen ganz schön den Kopf. Bei "Ex on the Beach" hat sie nun sogar mehrere Single-Männer zur Auswahl – inklusive ihrer Ex-Affäre Aaron Hundhausen. Promiflash verriet sie, ob sie dem 20-Jährigen erneut schöne Augen machen will.

"Sagen wir mal so, was beim ersten Mal klappt, klappt meist ein zweites Mal", zeigte sie sich im Gespräch mit Promiflash optimistisch. Aber da dazu immer zwei Menschen gehören, wolle sie zunächst noch abwarten, wie das Wiedersehen mit ihrem einstigen Lover so läuft. "Ist ja nun auch ein paar Jährchen her", betonte sie. Die beiden hatten laut Aaron vor zwei bis drei Jahren ein "reines Sex-Ding" am Laufen.

Auf den ersten Blick sah es allerdings nicht so aus, als sei der Fitnessfan total offen dafür, das Techtelmechtel wieder aufleben zu lassen. Immerhin hatte er kurz nach seiner Ankunft in der Villa bereits ein heißes Date mit Walentina Doronina. Und daran scheint er momentan anknüpfen zu wollen.

