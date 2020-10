Die vergangenen Wochen waren für Pascal Kappés (30) alles andere als leicht. Der Grund: Er und seine Ex-Verlobte Lea sind seit Kurzem getrennt. Obwohl der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller erst im Juli um die Hand der Studentin angehalten hatte, zog sie nun den Schlussstrich und ist sogar bereits aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Wie es Pascal damit geht, verrät er nun seinen Fans.

In einer Frage- und Antwortrunde in seiner Instagram-Story spricht der 30-Jährige offen über das überraschende Liebes-Aus. Ein User will in diesem Rahmen von Pascal wissen, ob es schwer für ihn ist, jetzt allein zu sein. "Also, es ist natürlich eine totale Umgewöhnung, jetzt alleine in der Wohnung zu leben", gesteht der leidenschaftliche Fotograf seiner Community. Doch ganz allein ist er natürlich nicht, denn seit einigen Monaten ist Hund Whisky sein treuer Begleiter. Während Lea zurück ins Saarland gezogen ist, wird Pascal weiterhin in Köln wohnen bleiben.

Pascal ist immer noch ziemlich geknickt – aber kein Wunder, denn auch er hat die Trennung nicht kommen sehen. Während er sich eine gemeinsame Zukunft mit Lea hätte vorstellen können, sei sie für die nächsten Schritte noch nicht bereit gewesen. "Warum dann jetzt der Zeitpunkt kommt und nicht vor der Verlobung – ich kann es euch nicht sagen", versuchte Pascal kurz nach der Trennung seine Gefühle im Promiflash-Interview in Worte zu fassen.

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés im Oktober 2019

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés mit seinem Hund Whisky

Kappigraphie Pascal Kappés mit seiner Ex-Verlobten Lea

