Waren Iris (53) und Peter Klein sehr enttäuscht? In der vergangenen Folge von Das Sommerhaus der Stars musste erneut ein Paar das Domizil verlassen. Wenig überraschend traf es die Auswanderer Iris und Peter, die erst kurz zuvor in die TV-WG nachgerückt waren. Andreas und Caro Robens waren wegen eines zurückliegenden Streits direkt gegen die beiden – die restlichen Bewohner brachte das Paar durch seinen Zusammenschluss mit dem eher unbeliebten Ex-Bachelor-Girl Evanthia Benetatou (28) gegen sich auf. Zwar nahmen Iris und Peter ihren Exit nach außen hin gelassen, doch was ging wirklich in ihnen vor?

"Da wir beim Stimmungsbarometer ja bereits am schlechtesten wegkamen, war die eigentliche Nominierung keine Überraschung mehr", betonte das Ehepaar jetzt im Promiflash-Interview und ergänzte: "Wir wussten ja, wie wir in der Gruppe standen und hatten mit dem Nominierungsergebnis gerechnet." Dennoch hätten sie sich gefreut, wenn das Ergebnis nicht so eindeutig ausgefallen wäre – mit fünf von sieben Stimmen. "Letztendlich waren wir die Bauernopfer."

Wer nicht gegen Iris und Peter gestimmt hatte und tieftraurig über deren Auszug war, war Eva. Die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin vergoss nach der Entscheidung sogar Tränen. "Was soll ich hier ohne euch machen? Die machen mich fertig", jammerte die 28-Jährige. Kurz darauf zogen immerhin Evas ehemalige Verbündete Diana Herold (46) und Michael Tomaschautzki wieder ins Sommerhaus ein. Sie hatten ihre Plätze nach Denise Kappès (30) und Henning Mertens freiwilligem Exit zurückbekommen.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TV NOW Peter und Iris Klein beim Einzug in "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2019

Anzeige

TVNOW Eva Benetatou und Iris Klein bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de