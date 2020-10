Überraschendes Update von Bethenny Frankel (49)! Die ehemalige Real Housewives-Darstellerin trennte sich vor über sieben Jahre von ihrem Mann Jason Hoppy. Es vergingen nur wenige Wochen, da reichte sie auch damals die Scheidung ein. Mittlerweile hat sie einen neuen Mann an ihrer Seite: Seit zwei Jahren ist sie mit Paul Bernon zusammen. Doch obwohl sie liebestechnisch nach vorne geschaut hat, ist sie offiziell immer noch Jasons Ehefrau!

Dieses Detail offenbart Bethenny vor wenigen Tagen in der Show Watch What Happens Live with Andy Cohen. Die TV-Beauty gab keine Einblicke in die Einzelheiten. Wie People allerdings erfahren hat, soll die Scheidung an sich seit vier Jahren geregelt sein – doch in einem Punkt würden sich Bethenny und Jason einfach nicht einig werden: Es geht dabei um das Sorgerecht für ihr gemeinsames Kind.

Aus ihrer Beziehung stammt ihre Tochter Bryan, die mittlerweile zehn Jahre alt ist. Nach ihrem Liebes-Aus im Dezember 2012 entbrannte zwischen den einstigen Lebenspartnern ein fieser Rosenkrieg. Wie das Verhältnis zwischen den beiden mittlerweile ist, behielt die 49-Jährige für sich.

Getty Images Jason Hoppy und Bethenny Frankel, 2010

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel und ihr neuer Freund Paul Bernon

Getty Images Bethenny Frankel, TV-Star

