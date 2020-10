Für Evanthia Benetatou (28) ist der Tag der Abrechnung gekommen! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Verlobter Chris hatten wirklich keinen leichten Start im Sommerhaus der Stars. Der Grund: Ihr früherer Rosenkavalier Andrej Mangold (33) und dessen Siegerin Jennifer Lange (26) warteten bereits auf sie – was direkt für Spannungen sorgte. Innerhalb weniger Tage spaltete sich das Haus in zwei Teams: Team Andrej oder Team Eva. Dabei bekam vor allem die Flugbegleiterin ordentlich ihr Fett weg. Jetzt kann die 28-Jährige sich für all die Beleidigungen und Sticheleien rächen: Eva darf in der kommenden Folge ein Paar aus dem Sommerhaus schmeißen!

Achtung, Spoiler: Wer nicht erfahren will, was in der kommenden Folge passiert, sollte ab hier nicht weiterlesen!

Wie bereits auf TVNOW zu sehen ist, geht es in Episode sieben wieder mal mächtig zur Sache. Je ein Kandidat pro Paar tritt zum Spiel "Reinen Wein einschenken" an – das Eva am Ende für sich entscheiden kann. Anschließend wird ihr ein verheißungsvoller Brief zugesteckt: "Liebe Eva, du musstest heute viel Kritik einstecken, aber du hast dich der Konfrontation gestellt", liest die Brünette vor. "Das wird nun belohnt: Du und dein Partner seid von der nächsten Nominierung geschützt und du hast nun die Chance, zu kontern: Du allein entscheidest, wer sofort das Haus verlassen muss." Ihre Wahl fällt wenig überraschend aus – und kostet sie nicht eine Minute Bedenkzeit: "Andrej und Jennifer müssen das Haus sofort verlassen", verkündet sie mit Nachdruck und kann sich ein erleichtertes Aufatmen nicht verkneifen.

Jenny selbst sitzt mit am Tisch, lässt sich jedoch nicht anmerken, was in ihr vorgeht. "Gut, das ist das Spiel – was soll ich dazu sagen? Wenn das so ist", verkündet die Zumba-Lehrerin schulterzuckend. Viel emotionaler reagieren ihre Verbündeten: DSDS-Sternchen Annemarie Eilfeld (30) bricht direkt in Tränen aus und auch YouTuberin Lisha zeigt sich total schockiert.

