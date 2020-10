Gibt es für Murat Turan und Julia Schwab eine gemeinsame Zukunft? Der Pflegearbeiter und die Influencerin lernten sich in der diesjährigen Love Island-Staffel kennen und verließen die Show gemeinsam als Couple. Doch haben sie auch ernsthaftes Interesse aneinander? Immerhin bandelte Murat noch kurz vor seiner letzten Paarungszeremonie mit der Kinderkrankenschwester Melanie an, die ihm dann allerdings einen Korb gab. Doch auch Julias Interesse ihm gegenüber schien sich bislang eher in Grenzen zu halten. Möchte sie Murat trotzdem weiter kennenlernen?

Im Promiflash-Interview erzählt Julia, dass sie mit dem 24-Jährigen auf jeden Fall Kontakt halten wolle. "Wir haben definitiv schon darüber gesprochen, dass wir uns auch in Köln weiter sehen. Wir sind ja aus derselben Stadt", erklärt die 23-Jährige. Zudem verstehe sie sich sehr gut mit Murat – wenn auch eher auf einer freundschaftlichen Ebene. "Eine Lovestory wird da jetzt nicht beginnen", stellt die Blondine klar.

Murat scheint das ganz ähnlich zu sehen und möchte mit Julia zunächst ebenfalls ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Als Grund dafür nennt er die Vermutung, dass es für die Kölnerin schwierig sei, sich auf eine Beziehung einzulassen, da sie noch nie einen Freund hatte. "Wir werden uns auf jeden Fall auf einen Kaffee treffen und ab dann sehen wir. Ich habe auf jeden Fall schon was geplant mit ihr. Sie ist super super cool", gibt sich der 24-Jährige zuversichtlich.

Instagram / jschwabi Julia Schwab, Influencerin

RTLZWEI / Paris Tsitsos. "Love Island"-Nachzügler Murat

RTLZWEI / Paris Tsitsos Murat und Julia, "Love Island"-Couple

