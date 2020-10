André Dietz (45) stimmt ein Duett mit seiner Tochter an! Dass der Alles was zählt-Star nicht nur schauspielerisches Talent besitzt, sondern auch eine große Leidenschaft fürs Musizieren hat, ist längst bekannt: Immerhin nahm er 2017 nicht nur an der Musik-Show It takes 2 teil, sondern zeigt sich immer wieder auch im Netz gerne bei einer kleinen Gesangseinlage. Dabei teilt seine Tochter offenbar dasselbe Hobby – sie übernahm nun die Zweitstimme in einem Clip ihres Vaters!

In einer Instagram-Story spielte der Ingo-Zadek-Darsteller Gitarre und sang dazu Leonard Cohens (✝82) Hit "Hallelujah". Das machte er allerdings nicht alleine: Bei seiner Performance wurde er tatkräftig von seiner Tochter unterstützt, die die zweite Stimme übernahm – und das, ohne vorher geprobt zu haben! Nicht nur viele Fans fanden den Auftritt von Andrés Tochter putzig, auch ihr Vater war offensichtlich hin und weg: "Oh toll, mein Schatz!", freute er sich und schien zwischendurch den Tränen nahe zu sein.

Sieht ganz so aus, als würde Andrés Spross genauso früh an die Musik herangeführt wie er selbst: Immerhin hatte der Schauspieler schon in Kindertagen viel Spaß beim Gitarrespielen, wie er im vergangenen Jahr mit einem Throwback-Foto zu seinem Geburtstag zeigte. Darauf war André als Kleinkind zu sehen, wie er auf dem Instrument herumklimperte.

Getty Images "Alles was zählt"-Star André Dietz

Instagram / andredietz André Dietz mit seinen Kindern

Instagram / andredietz André Dietz in Kindertagen

