Sophia Thomalla (30) scheint weiterhin auf Verwandlungskurs zu sein! Vor Kurzem bewies die Schauspielerin erst, dass sie ein absoluter Gym-Dauergast ist und sich dadurch mittlerweile zu einem richtigen Muskelpaket entwickelt hat. Ihre 1,2 Millionen Social-Media-Fans kannten sie zudem vor allem mit einem dunklen Haaransatz. Doch das soll nun Vergangenheit sein: Die Berlinerin setzt ihrer Body-Transformation jetzt das i-Tüpfelchen auf – sie ist vollständig erblondet.

Das Ergebnis des Friseurbesuchs zeigte die 30-Jährige mit einem lässigen Foto auf Instagram: Darauf sitzt sie in Lederjacke und mit Sonnenbrille ganz cool auf einer Steintreppe – so dunkel wie ihre Kleidung sind ihre Haare jetzt nicht mehr, selbst der Ansatz erstrahlt in einem hellen Platinblond. Und das gefällt unter anderem ihren prominenten Fans in den Kommentaren: "Gazelle!", urteilt ihre Blondinen-Kollegin Evelyn Burdecki (32). Ob ihr Partner und natürlicher Blondschopf Loris Karius (27) bei der Haarfarben-Entscheidung wohl ein Vorbild für Sophia war?

Zumindest stand für den Torwart erst kürzlich ebenfalls eine Style-Veränderung an: Mit seinem Fußball-Vereinswechsel zum 1. FC Union Berlin verabschiedete er sich von seinem Man-Bun. Stattdessen trägt er seine Haare jetzt kürzer und mit gegelter Tolle. Während seine Fans ihn in Berlin feierlich begrüßten und seine Frisur gnädig übersahen, gab es für Sophias neuen Look schon Kritik: "Blond geht gar nicht", urteilt einer ihrer Follower. Was haltet ihr davon? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Influencerin

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Fitnessstudio, September 2020

Instagram / loriskarius Loris Karius im September 2020

