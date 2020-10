Henrik Stoltenberg vermisst das Inselleben jetzt schon! Am vergangenen Montag war es so weit: Mit Melina Hoch und Tim Kühnel wurde das Siegerpaar der diesjährigen Love Island-Staffel gekürt. Das bedeutet aber auch: Die Islander sind mittlerweile zurück in der Heimat und verbringen ihre Zeit nicht mehr in der gemeinsamen Liebesvilla. Auch wenn Blondschopf Henrik sich sicher über das Wiedersehen mit Freunden und Familie freuen dürfte, gibt er gegenüber Promiflash zu: Seine TV-Kollegen werden ihm fehlen.

"Ich werde die anderen auf jeden Fall vermissen. Das sind sehr coole Leute, die ich kennengelernt habe", schwärmt der Enkel von Ex-Verteidigungsminister Gerhard Stoltenberg im Gespräch mit Promiflash. Die gemeinsamen Wochen auf Mallorca seien ziemlich intensiv gewesen und alle seien wie eine Familie zusammengewachsen. Ein Wiedersehen dürfte offenbar nicht allzu lange auf sich warten lassen. "Viele wohnen ja auch in meiner Stadt. Also ich denke, den einen oder anderen wird man definitiv öfter noch mal sehen", erklärt Henrik.

Eine Lady wird der Show-Kandidat sicher schon bald wieder in seine Arme schließen: TV-Partnerin Sandra Janina. Er sei mit seiner Herzensdame bisher zwar noch nicht fest zusammen – allerdings seien sie fest entschlossen, es auch im Alltag miteinander zu versuchen. "Ich habe so eine Intensität vorher noch nie verspürt. Es ist ein sehr neues Gefühl für mich, aber auch ein sehr schönes", gibt Henrik in Bezug auf seine Gefühle für die Blondine zu.

Anzeige

RTL2 Die Kandidaten bei "Love Island"

Anzeige

Love Island, RTL2 Die Finalisten von "Love Island" 2020

Anzeige

RTLZWEI Henrik und Sandra bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de