Maren Wolf (28) gibt ein ehrliches After-Baby-Body-Update! Ende August wurden die YouTuberin und ihr Ehemann Tobias Wolf zum ersten Mal Eltern. Schon während ihrer Schwangerschaft hatte die Blondine ihre Fans über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten, ohne etwas zu beschönigen. So verriet sie bereits im dritten Trimester, dass sie erste Dehnungsstreifen bekommen habe. Rund einen Monat nach der Entbindung zeigte Maren nun erstmals wieder ihren Bauch.

In ihrem neuen YouTube-Video ging Lyans Mama endlich auf den Wunsch ihrer Follower ein: Sie zeigte ihre nackte Körpermitte und erklärte: "Ich habe Dehnungsstreifen an meinen Brüsten und am Bauch. Das ist alles auch noch sehr weich." Dazu habe Maren einen leichten Nabelbruch erlitten. Probleme habe sie mit den körperlichen Veränderungen aber nicht, sondern sei vielmehr stolz darauf: "Ich muss sagen, ich finde echt, dass mein Körper das schon so gut weggesteckt hat."

Im Juli machte Maren bereits deutlich, dass sie kein Problem mit Dehnungsstreifen habe. "Ich meine, die 20 Kilo, die ich zugenommen habe, oder eher über 20 Kilo mittlerweile, sind natürlich nicht unsichtbar, und es gibt einfach Tage, da denkt man sich nur so: Krass!", erklärte sie damals. Am Ende waren es sogar fast 30 Kilo, die die 28-Jährige zugenommen hatte.

Anzeige

Instagram / marenwolf YouTuberin Maren Wolf

Anzeige

YouTube / Dailymandt Maren Wolfs After-Baby-Body

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren und Lyan Wolf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de