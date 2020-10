Herzogin Kate (38) blüht in ihrer neuen Rolle auf! Die Frau von Prinz William (38) hat einen besonderen Titel verliehen bekommen: Sie ist Präsidentin der Pfadfindervereinigung. Diesen Posten teilt sie sich mit Herzog Edward von Kent (84), dem Cousin der Queen (94). Beim Besuch einer Pfadfindergruppe diese Woche zeigte die 38-Jährige auch direkt, wie geeignet sie für diese Aufgabe ist: Sie ging fürsorglich mit den Kindern um und begeisterte mit ihrem coolen Outdoor-Outfit!

Am Dienstag verbrachte die Herzogin den Tag mit der Pfadfindergruppe Beaver Scouts in Northolt. Zu dieser Gelegenheit wählte die Dreifach-Mama den perfekten Look: Sie trug eine dunkle Jeans, passende Stiefel und kombinierte dazu ein blaues Hemd sowie ein gestreiftes Halstuch, das zum klassischen Outfit eines Pfadfinders gehört. Bilder von diesem Termin wurden auch auf dem Instagram-Account von Kate und William veröffentlicht – in den Kommentaren überschlugen sich die User mit Komplimenten für die Herzogin: "Das ist wunderschön und stilsicher wie immer", lobte zum Beispiel ein Follower. Andere Fans würdigten Kate im Netz für ihre Arbeit: "Sie ist die perfekte Wahl für diese Rolle. Gratulation an die Queen".

Auch Kate selbst sprach mit Begeisterung über ihre neue Aufgabe: "Für viele Kinder und Jugendliche spielt die Pfadfindervereinigung eine Schlüsselrolle, da sie dank ihr Beziehungen aufbauen und Fähigkeiten entwickeln können, die sie brauchen, um im späteren Leben erfolgreich zu sein", wurde sie von Hello! zitiert.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate bei den Beaver Scouts in Northolt

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im September 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate in Northolt, September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de