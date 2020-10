Donald Trump (74) muss seinen Wahlkampf unterbrechen! In den vergangenen Monaten hatte der US-Präsident immer wieder für verblüffende Schlagzeilen gesorgt: Zu Beginn der großen Corona-Krise hatte der Republikaner das Virus als ungefährlich bezeichnet, seine eigenen Aussagen später aber wieder revidiert. Nun muss der umstrittene Politiker selbst wegen der Erkrankung in Quarantäne: Donald Trump und seine Frau Melania (50) wurden positiv getestet!

Das erklärte der 74-Jährige am Donnerstagmorgen via Twitter: "Melania und ich wurden positiv auf Covid-19 getestet. Wir werden uns sogleich in Quarantäne begeben und unseren Genesungsprozess beginnen. Wir werden das gemeinsam durchstehen!" Schon zuvor hatte sich diese Neuigkeit angebahnt: Trumps Beraterin Hope Hicks hatte sich mit der Infektionskrankheit infiziert, woraufhin das Staatsoberhaupt und seine Frau sich testen lassen mussten. Mit 74 Jahren gehört der Geschäftsmann zur Risikogruppe.

Es sind nicht die einzigen News, die diese Woche aus dem Weißen Haus in Washington kamen: Schon am Dienstag sorgte Trump mit der skurrilen Präsidentschaftsdebatte gegen Joe Biden (77) für Aufsehen. Mehrfach unterbrach der Immobilienunternehmer seinen Gegner während seiner Reden und hielt sich auch weiterhin nicht an die Regeln der Debatten.

Getty Images Donald und Melania Trump im Juli 2020

Getty Images Donald Trump in Washington, 16. Juli 2020

Getty Images Donald Trump und Joe Biden bei der ersten Präsidentschaftsdebatte 2020

