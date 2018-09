Am Samstag feierte Sarah Harrison (27) noch ausgelassen auf dem Oktoberfest in München, am Sonntag brach die Influencerin nun zusammen mit ihrem Ehemann Dominic (27) und dem gemeinsamen Töchterchen Mia Rose nach Los Angeles auf, das vielleicht schon bald ihre neue Heimat werden könnte. Seit Monaten plant das Paar diesen Trip, gab seinen Followern regelmäßig Updates. Und jetzt ging es endlich los: Mit einem letzten Familien-Foto am Flughafen verabschiedeten sich die drei.

In ihrer Instagram-Story postete Sarah am Sonntagmittag kurz vor dem Abflug noch schnell zwei Fotos vor dem Check-in-Schalter des Münchner Airports. Einen Rollwagen mit vier großen Koffern schiebend und Klein-Mia auf dem Arm, starteten die Harrisons in ihren neuen Lebensabschnitt. Dominic veröffentlichte ebenfalls einen Schnappschuss auf seinem Account, der kurz vor dem Boarding entstanden sein muss. Dazu schrieb er: "Nächster Halt: Los Angeles". Sechs Monate wollen sie in Kalifornien bleiben, um den Lifestyle und die Menschen besser kennen zu lernen. Danach will das Paar entscheiden, ob es sich eine dauerhafte Auswanderung vorstellen kann.

Sarah war bereits am Tag vor dem Abflug mächtig aufgeregt. Die Reise kostete sie auf den letzten Metern noch einmal viele Nerven und anscheinend auch eine fast schlaflose Nacht. "Ich bin echt richtig nervös. Wir melden uns, wenn wir angekommen sind", schrieb sie kurz vor dem Aufbruch in die USA.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit Töchterchen Mia Rose

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Sarah Harrison, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de