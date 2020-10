Team Spirit ist zurück! In Das Sommerhaus der Stars geht es in diesem Jahr drunter und drüber. Andrej Mangold (33), Jennifer Lange (26) scheinen in den Augen vieler Zuschauer eine Hetzjagd gegen Evanthia Benetatou (28) zu veranstalten und auch den Rest der TV-WG gegen sie zu mobilisieren. Zeitweise standen der gebürtigen Griechin einzig und allein Diana Herold (46) und Michael Tomaschautzki zur Seite – die deshalb prompt aus dem Haus gewählt wurden. Die beiden Esoterik-Liebhaber kehren nun jedoch überraschend zurück. Ob sie sich bei ihrem Comeback neutraler verhalten wollen, um nicht gleich wieder rausgeworfen zu werden?

"Diana und Michael werden immer zu den Schwachen gehen und nicht zu sich stark fühlenden Mobbern", erklären die beiden sehr bestimmt in einem Gespräch mit Promiflash ihre Haltung. Sie seien ins Sommerhaus zurückgekehrt, um dort "aufzuräumen": "Manchmal muss Love, Peace und Harmony auch auf den Tisch hauen. Mit Anstand und Respekt. Karma is a bitch", stellt das Paar klar.

Die beiden Esoterik-Fans haben sich allerdings nicht nur auf eine Konfrontation mit den Bewohnern vorbereitet, sondern auch auf weitere Show-Games! "Michael hat sich zum ersten Mal alte Folgen und die Spiele von 'Das Sommerhaus der Stars' angeschaut", verrät Diana. Ihr Liebster habe sich mit diesen zuvor nie beschäftigt. Ob den beiden das nun einen Vorteil verschafft, um dieses Mal länger im Haus zu verweilen? Stimmt ab!

