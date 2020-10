Mehrere der Kandidaten, die zurzeit im Sommerhaus der Stars zu sehen sind, haben auf Social Media ihre Kommentarfunktion deaktiviert – die Mitbewohner Caro und Andreas Robens können diesen Schritt sehr gut nachvollziehen. Die aktuelle Promi-WG ist die bislang wohl streitsüchtigste Zusammensetzung in der Geschichte Show. In jeder Folge kracht es – vor allem der Konflikt zwischen dem einstigen Rosenverteiler Andrej Mangold (33) und der Zweitplatzierten seiner Kuppelshow-Staffel, Evanthia Benetatou (28), sorgt für heftigen Zoff im Haus und heiße Diskussionen im Netz. Dabei hagelt es für viele der Beteiligten Shitstorms, denen sich einige der Promis aber einfach entziehen. Die Robens brechen nun für den Sommerhaus-Cast eine Lanze und rechtfertigen das Hate-Blockieren ihrer Kollegen!

"Ihr regt euch auf, dass fast alle von uns die Kommentarfunktion ausgeschaltet haben? Wir verstehen es mittlerweile komplett. Müssen wir uns wirklich jeden Tag falsche und böse Anschuldigungen antun? Klar, wir stehen ja in der Öffentlichkeit... So ein Scheiß!", schimpfen Caro und Andreas auf Instagram. Beispielsweise lassen Andrej und seine Liebste Jennifer Lange (26) keine Kommentare auf ihren Profilen mehr zu – die Robens hingegen haben sich noch nicht dazu durchgerungen. Ihre Kritik richtet sich aber deutlich gegen die User: "Wir haben angeblich gemobbt. Und ihr seid alle die noch so Anständigen und Guten? Was macht ihr denn bitte?", halten sie den Fans den Spiegel vor.

Kein Wort des Lobes habe das Duo in den vergangenen Tagen lesen dürfen – beispielsweise dafür, dass sie in dem beengten TV-Domizil als Paar stets zusammengehalten hätten: "Nein, es ist einfacher, wie eine Meute draufzuhauen, ohne nachzudenken und ohne zu wissen, was in den anderen 70 Stunden passiert ist." Was haltet ihr von der Online-Wutrede der Wahl-Mallorquiner? Gebt eure Meinung dazu in der Umfrage ab!

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Andrej Mangold und Jennifer Lange bei "Das Sommerhaus der Stars"

Caro und Andreas Robens im Sommerhaus

Caroline und Andreas Robens, Sommerhaus-Kandidaten 2020

