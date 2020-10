Wie kann man Dieter Bohlen (66) wirklich überzeugen? Die neue Staffel von Deutschland sucht den Superstar wird gerade gedreht und verspricht schon jetzt einige Überraschungen. Mittlerweile geht die Castingshow bereits in die 18. Runde und die Resultate können sich durchaus sehen lassen. Stars wie Alexander Klaws (37), Beatrice Egli (32) und Pietro Lombardi (28) sind auch heute noch als Sänger erfolgreich. Jetzt verriet Chefjuror Dieter Bohlen, was ein Superstar braucht, und erinnerte sich dazu an seine erste Begegnung mit Pietro zurück.

Am wichtigsten sei dem selbst ernannten Pop-Titan das Gefühl beim Singen. "Da waren perfekte Sänger dabei, aber die haben mir nichts gegeben", gestand der 66-Jährige bei einer Pressekonferenz von RTL zur neuen Staffel. Auch Sympathie spiele eine wichtige Rolle. Als bestes Beispiel hierfür nannte er den ersten Auftritt des Gewinners von 2011. "Pietro Lombardi kam mit seinem berühmten [Keyboard-]Ständer und keiner hat ihm was zugetraut", erinnerte sich der Musikproduzent. Damals hätte der heute 28-Jährige dagestanden "wie der komplette Loser." Der Ex-Mann von Sarah Lombardi (27) sei nicht der beste Sänger gewesen, hätte die Zuschauer aber mit seiner Art erreicht und überzeugt.

Mittlerweile kann Pie auf eine beachtliche Karriere zurückschauen: Er verkaufte mehr als 1,7 Millionen Tonträger, hatte drei Nummer-eins-Hits und zählt 1,9 Millionen Follower auf Instagram. In den letzten beiden Staffeln DSDS durfte er sogar selbst hinter dem Jurypult Platz nehmen und die Kandidaten bewerten. "Also, die alte amerikanische Story vom Tellerwäscher zum Millionär", stellte Dieter abschließend fest.

Getty Images Dieter Bohlen beim Finale von "Das Supertalent" 2016

Getty Images Pietro Lombardi im April 2019 in Köln

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi bei DSDS 2019

