Wieso ist DSDS noch immer so erfolgreich? 2002 ging die Castingshow zum ersten Mal auf Sendung – und erfreute sich schnell großer Beliebtheit, die offenbar bis heute anhält. Inzwischen gibt es insgesamt schon stolze 17 Staffeln des Formats, und auch eine 18. ist bereits in Produktion. In dieser Zeit hat die Sendung aber auch zahlreiche konzeptionelle und personelle Veränderungen durchgemacht. Eins ist jedoch seit der ersten Stunde gleichgeblieben: Dieter Bohlens (66) Stammplatz in der Jury. Und so erklärt er nun höchstpersönlich, warum die Sendung immer noch ein Quoten-Hit ist!

In einer DSDS-Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, verrät der Musiker, dass er sich selbst als das Erfolgsgeheimnis der Show sehe. "Man denkt ja, der sitzt da nur und beurteilt die Kandidaten. Aber das fängt ja schon bei der Musik an", erzählt der 66-Jährige. Viele Ideen seien eben von ihm. Er räumt zwar ein, dass er nicht der Schlauste oder Kreativste, dafür aber der Fleißigste sei. "Ich haue mir wirklich die Nächte um die Ohren, habe bis tief in die Nacht gearbeitet. Wenn DSDS wieder zu Ende ist, trage ich neue Ideen sofort vor", fügt er hinzu.

Mit seinen Einfällen stößt Dieter aber nicht immer auf pure Begeisterung – sogar 90 Prozent davon würden in der Regel abgelehnt. "Das ist aber einfach im kreativen Prozess so", gibt das ehemalige Modern Talking-Mitglied zu verstehen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Michael Wendler, Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

Getty Images Dieter Bohlen während des DSDS-Finales 2017

ActionPress Dieter Bohlen beim DSDS-Casting im September 2020 in Rüdesheim

