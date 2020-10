Kylie Jenners (23) Follower schmelzen nur so dahin. Neben heißen Selfies von sich selbst teilt die Keeping up with the Kardashians-Beauty am liebsten Schnappschüsse ihrer Tochter Stormi Webster (2) im Netz. Die Kleine ist nicht nur Mamas ganzer Stolz, sondern auch Kylies Fans können einfach nicht genug von den niedlichen Pics und Videos der Zweijährigen bekommen. Auch mit ihrem neuesten Mama-Tochter-Clip bezaubert Kylie ihre Follower.

Auf Instagram teilte die junge Mutter jetzt ein kurzes Video, in dem sie mit Stormi kuschelt. Kylies Töchterchen sitzt auf einer Couch, als die 23-Jährige dazukommt und ihren Kopf in Stormis Schoß legt. Die Kleine fängt sofort an, Mamas Haare zu streicheln. Dazu ist der Song "Godspeed" von James Blake (40) zu hören. "Sie hat gesagt: 'Hab keine Angst, Mami'", schrieb Kylie zu ihrem knuffigen Clip.

Stormis Fürsorge sorgt in den Kommentaren für regelrechte Begeisterung. Etliche Fans können von dem niedlichen Video gar nicht mehr genug bekommen. Auch Stormis Tanten sind offenbar hin und weg. "Ich bin dahingeschmolzen", kommentierte zum Beispiel Kylies Schwester Khloé Kardashian (36).

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Tochter Stormi, Juni 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi Webster

