DSDS wird 2021 mit einer Sensation in die 18. Staffel starten! Neben den neuen Jurymitgliedern und Castings auf einem Schiff erwartet die Zuschauer noch ein weiterer Knüller. Bei einer DSDS-Pressekonferenz verkündete Dieter Bohlen (66), dass das Publikum das Gesicht eines Talents schon aus dem TV kenne. Unter den Sängern soll sich in der neuen DSDS-Staffel nämlich eine Let's Dance-Profitänzerin befinden.

In der Vergangenheit hatte Ex-Jurymitglied und Profitänzerin Oana Nechiti (32) ein Auge auf die tänzerischen Qualitäten der Kandidaten. Doch jetzt erklärte Bohlen bei der DSDS-Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war: "Darauf haben wir dieses Jahr nicht so den Fokus gelegt. Es gab Eine aus 'Let's Dance', die ist auch dabei – eine Profitänzerin." Demnach habe das Showgirl auch das Singen für sich entdeckt. Um wen es sich genau handelt, wollte Dieter aber noch nicht verraten.

Das DSDS-Urgestein sprach auch darüber, dass man früher bei den Castings mehr Wert auf Tanztalent gelegt habe. Viele der ehemaligen Kandidaten seien aber dann nicht mehr in der Lage gewesen, gut zu singen. Die Luft dürfte der Profitänzerin in der Show immerhin nicht so schnell ausgehen.

Instagram / oana_nechiti Dieter Bohlen und Oana Nechiti

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen, DSDS-Juror

Getty Images Dieter Bohlen bei DSDS 2019

