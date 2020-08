Wird es zwischen Kourtney Kardashian (41) und Scott Disick (37) tatsächlich wieder ernst? Erst vor wenigen Tagen fing die Gerüchteküche an zu brodeln: Angeblich sollen sich die schon lange getrennten, dreifachen Reality-TV-Eltern wieder annähern – und laut Fans in einer Dreiecksromanze mit Web-Star Addison Rae (19) stecken. Nun wurden Kourtney und Scott jedoch in trauter Zweisamkeit gesichtet. Hatten die Keeping up with the Kardashians-Stars etwa ein Date?

Paparazzi konnten Kourt und Scott am Freitagabend vor einem Dinner in Los Angeles ablichten. Die beiden waren auf dem Weg zum Promilokal Nobu Malibu und wirkten sehr vertraut miteinander. In schicke Dinner-Outfits hatten sich die 41-Jährige und ihr vier Jahre jüngerer Baby-Daddy allerdings nicht geworfen: Während Kourtney eine beige weite Hose und eine erdfarbene Bluse trug, hielt es auch Scott in einem grünen Hawaii-Hemd ziemlich leger.

Beinahe wäre es zu einem womöglich unangenehmen Aufeinandertreffen gekommen! Das Elternpaar sei gegen 21:00 Uhr am Restaurant eingetroffen – nur wenige Augenblicke nachdem Scotts Ex-Freundin Sofia Richie (22) die Location verlassen hat. Die Beziehung des 37-Jährigen und der Tochter von Sänger Lionel Richie (71) soll erst Mitte August in die Brüche gegangen sein.

MEGA Kourtney Kardashian und Scott Disick im August 2020

MEGA Kourtney Kardashian und Scott Disick in Malibu im August 2020

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie, Februar 2019

