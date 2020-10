Und schon wieder können Royal-Fans einen kleinen Blick in die vier Wände der Sussexes erhaschen! Seit wenigen Monaten behausen Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) eine luxuriöse Villa in einer exklusiven Wohngegend im Landkreis Santa Barbara. Rund 12,4 Millionen Euro sollen die beiden für das Anwesen geblecht haben. Nun gibt es neue Details, wie es bei Meghan und Harry aussieht – und eines wird dabei deutlich: Die beiden mögen es recht neutral und frisch!

Wie Daily Mail berichtet, gewährte die 39-Jährige vor wenigen Tagen einen kurzen Blick in ihr Wohnzimmer. Während eines Video-Calls im Rahmen einer Diskussionsrunde mit dem Onlineportal Fortune konnten Fans Einzelheiten aus ihrem Haus betrachten. So dekorierte die Herzogin von Sussex ihre Wohnstube mit vielen Vasen, Blumen und Kerzen. Besonders auffällig: Meghan setzte bei der Einrichtung vor allem auf Erdtöne.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass Meghan einen kleinen Einblick in ihr neues Haus gibt. Erst kürzlich hatte die ehemalige Schauspielerin einen Überraschungsauftritt bei America's Got Talent. In einer Videobotschaft grüßte sie einen Kandidaten von ihrem Sofa aus. Dabei konnten Fans Details ihrer Einrichtung sehen – unter anderem befand sich eine rund 51 Euro teure Kerze auf einem Sideboard im Shabby-Chic-Look.

Getty Images Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kapstadt im September 2019

Getty Images Herzogin Meghan im September 2019

