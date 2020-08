Herzogin Meghan (39) soll das Anwesen, in dem sie mit Prinz Harry (35) und Sohnemann Archie Harrison (1) lebt, mehr oder weniger von ihrem Ersparten bezahlen können! Seit April ist das Ehepaar auf eigenen Wunsch hin finanziell unabhängig von der britischen Königsfamilie. Nach dem sogenannten Megxit zogen sie in ihre Heimat Kalifornien, wo sie in einer kostspieligen Villa residieren. Das sollen sich die ehemalige Schauspielerin und der Blaublüter in erster Linie dank ihrer Seriengage leisten können!

In insgesamt sieben Staffeln, also in 108 Episoden der Anwaltsserie Suits, ist Meghan als Rachel Zane zu sehen. Wie The Sun berichtet, soll die US-Amerikanerin pro Folge umgerechnet ungefähr 44.000 Euro verdient haben – und da läppert sich dann einiges zusammen. Darüber hinaus bekommt die 39-Jährige auch Geld dafür, dass die Serie beispielsweise auf dem Streaming-Anbieter Netflix läuft.

Das dadurch angesparte Vermögen gaben Meghan und Harry kürzlich für ihr Haus in Montecito aus – angeblich nahmen sie dafür eine Hypothek von stolzen 7,7 Millionen Euro auf, insgesamt habe die Immobilie einen Wert von 12,4 Millionen Euro. Im Vergleich zu den Einnahmen der Herzogin von Sussex dürfte das allerdings nicht allzu schwer ins Gewicht fallen, findet auch der Autor Omid Scobie, der Co-Autor des Buches "Finding Freedom" über das Paar ist: "Ich finde es ganz amüsant, wenn ich Leute darüber spekulieren höre, ob sie genug Geld haben oder nicht."

ActionPress / Wiese / face to face Patrick J. Adams und Meghan Markle bei "Suits"

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan

MEGA Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison

