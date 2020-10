Ist sie jetzt ganz offiziell unter der Haube? Anfang des Jahres überrasche Toni Garrn (28) ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht: Sie hat sich mit ihrem Freund Alex Pettyfer (30) verlobt. Seitdem fiebern die beiden ihrem großen Tag entgegen und gaben bereits ein paar Hochzeitsdetails preis – doch nun kam doch alles anders: Toni und Alex sollen sich schon vor wenigen Tagen in Deutschland das Jawort gegeben haben!

Wie Bild am Sonntag berichtet, sind die beiden angeblich seit Freitag offiziell Mann und Frau. Das Model soll den Schauspieler im engsten Familienkreis im Berner Schloss bei Hamburg geheiratet haben. Bilder zeigen, wie die vermeintliche Braut in einem legeren Satinkleid mit ihrem Bräutigam und den Schwiegereltern das Standesamt verlässt. Bisher haben sich weder Toni noch Alex zu den Hochzeitsnews geäußert.

Ursprünglich wollten die beiden auch eigentlich eine große Sause in Griechenland feiern. Das hatte die 28-Jährige in einem Interview mit der deutschen Ausgabe der Vogue erzählt und erklärte auch prompt, warum: "Bis zu meinem zehnten Lebensjahr bin ich in London und Griechenland aufgewachsen, dann nach Hamburg gezogen."

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und Alex Pettyfer in Paris, August 2020

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und Alex Pettyfer

Instagram / tonigarrn Toni Garrn, Model

