Gefallen Michael Wendler (48) und seine Laura (20) sich so am besten? Seit fast zwei Jahren gehen der Schlagerstar und seine heutige Frau nun schon gemeinsam durchs Leben. Und demonstrieren ihre Liebe nicht nur im Fernsehen, sondern auch regelmäßig im Netz. Sie schießen gemeinsame Fotos im Urlaub, vor dem Weihnachtsbaum und an anderen Orten – und genau dabei fällt eine Sache sofort ins Auge: Die Turteltauben setzen sich immer auf die gleiche Art und Weise in Szene!

Unter einem neuen Instagram-Beitrag des "Sie liebt den DJ"-Interpreten merkt ein Fan an: "Immer die gleiche Pose. Kann sich das Kind auch freihändig hinstellen?" Damit spielt er auf die 20-Jährige Laura an, die nahezu auf allen gemeinsamen Schnappschüssen ihre Hand auf Michaels Bauch ablegt. Dabei dreht sie ihren Oberkörper verliebt ihrem Liebsten zu, der sie schützend im Arm hält. Ob die beiden durch diese Pose ihre Schokoladenseiten am besten zum Vorschein bringen?

Wie man sich auf Fotos im besten Winkel zeigt, dürfte für Laura nicht nur als Influencerin, sondern auch als ehemaliges Playboy-Covergirl ein Leichtes sein! Im vergangenen Januar war die Ex-Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin in dem Männermagazin zu sehen gewesen – und hatte sich bei dem Shooting völlig nackt an einem Pool gerekelt. Mit den sexy Bildern hatte sie damals anderen Frauen Mut machen wollen, wie sie damals in einem Instagram-Post erklärte: "Lasst euch von anderen nicht verunsichern oder kritisieren, lernt euren Körper lieben, denn so wie ihr seid, seid ihr einzigartig und besonders. [...] Seid stolz auf eure Kurven und liebt euren Körper!"

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura und Michael Wendler im September 2020

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Laura im Juni 2020

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im Juli 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler am Meer

TVNOW / Max Kohr Laura Müller und Michael Wendler

ActionPress Michael Wendler und seine Laura im März 2020 in Köln

Thomas Burg / ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance" 2020

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im August 2019

Action Press/Defrance Michael Wendler und Laura Müller beim radio B2 Schlagerhammer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de