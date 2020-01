Es war die Sensation zum Jahresbeginn: Michael Wendlers (47) junge Freundin Laura Müller (19) hat für den Playboy blank gezogen! Der Teenager hat dabei wirklich keine halben Sachen gemacht: In der lasziven Bilderreihe bekommt der Betrachter nicht nur ihren bloßen Po, sondern auch ihre nackten Brüste zu sehen. Mit dieser freizügigen Aktion möchte Laura ein für alle Mal beweisen, dass an ihr alles echt ist – und auch anderen Frauen Mut machen, zu ihren Körpern zu stehen!

Via Instagram teilte sie nun ihr Playboy-Cover mit ihren Fans – und richtete sich dabei an ihr weiblichen Follower: "Lasst euch von anderen nicht verunsichern oder kritisieren, lernt euren Körper lieben, denn so wie ihr seid, seid ihr einzigartig und besonders. [...] Seid stolz auf eure Kurven und liebt euren Körper!" Sie selbst habe sich bei dem Nackt-Shooting ausgesprochen wohl in ihrer Haut gefühlt und wünsche sich dieses Selbstvertrauen für jeden. "Man lebt ja nur einmal."

Hemmungen davor, die Hüllen fallen zu lassen, empfand Laura nicht. "Es ist unfassbar aufregend, wenn man die ersten Bilder noch vor Ort zu Gesicht bekommt. Eine Mischung aus Stolz und Glücksgefühlen", betonte sie im Interview mit Bild. Was sagt ihr zu ihrer Selbstliebe-Message? Stimmt ab!

Instagram / wendler.michael Schlager-Star Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Mai 2019

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Partnerin von Michael Wendler

