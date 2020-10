Glückliche Familienzeit! Nachdem Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) im März ihre royalen Pflichten in Großbritannien aufgegeben hatten, ist das Paar mit seinem Sohn Archie (1) nach Santa Barbara in den USA gezogen. Kurz darauf musste die kleine Familie jedoch aufgrund der Gesundheitskrise in häusliche Quarantäne und verbrachte im neuen Heim viel Zeit zu dritt. Meghan verriet nun, wie sie den Lockdown erlebt hat und erklärte begeistert: Es war toll!

In einem Interview mit dem amerikanischen Magazin Fortune schwärmte die Herzogin: "Für mich war es großartig, Zeit mit meinem Ehemann zu verbringen und zuzusehen, wie unser Kleiner wächst. Darauf haben wir uns konzentriert." Meghan habe die Zeit mit ihrer kleinen Familie sehr genossen – insbesondere den ersten Geburtstag ihres kleinen Archie im vergangenen Mai: Die ehemalige Suits-Darstellerin hatte zu diesem Anlass sogar ein süßes Video geteilt, wie sie ihm aus einem Kinderbuch vorliest.

Mittlerweile mussten Harry und Meghan aber wieder zum Arbeitsalltag zurückkehren, die ununterbrochene Familienzeit ist nun erst mal vorbei. Direkt im August hatten es die beiden geschafft, einen Megadeal mit Netflix abzuschließen und lieferten dem Streamingdienst auch prompt neue Filmideen: Vor Kurzem behauptete ein Branchen-Insider, dass sich ihre erste Serie auch bereits in der Vorproduktion befinden soll!

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2019 in Johannesburg

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Verkündung ihrer Verlobung

Anzeige

Instagram / sussexroyal Archie Harrison und sein Vater Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de