Im Hause Claßen gab es jetzt etwas zu feiern! Die deutschen YouTuber Bibi Claßen (27) – im Netz besser bekannt als BibisBeautyPalace – und ihr Mann Julian (27) genießen ihr Familienglück. Am heutigen Sonntag zelebrieren die beiden einen ganz besonderen Anlass, denn ihr Sohnemann Lio feiert seinen zweiten Geburtstag – und das posaunen die glücklichen Eltern in die ganze Welt hinaus: Bibi und Julian widmeten ihrem Kleinen einen zuckersüßen Post in den sozialen Medien!

"Happy Birthday, Lio", wünschte Bibi ihrem Söhnchen jetzt auf Instagram und schrieb verblüfft: "Wow, jetzt ist mein kleiner Mann schon zwei." Sie könne es gar nicht fassen, wie schnell die Zeit vergeht. Trotzdem nahm sie sich an diesem besonderen Tag ein paar Minuten, um ihr Glück in Worte zu packen – sie betonte: "Mama und Papa lieben dich, du kleiner Strahlemann."

Nicht nur die Eltern gratulierten dem kleinen Lio zu seinem Ehrentag, auch zahlreiche Nutzer hinterließen zuckersüße Nachrichten in der Kommentarspalte. Neben der Influencerin Paola Maria (26) und dem diesjährigen Big Brother-Gewinner Cedric Beidinger gratulierten dem Zweijährigen auch viele Fans: "Wie schnell die Zeit vergeht", "Wie süß und glücklich ihr ausseht" oder "Superniedliche kleine Familie", ließen diese auf der Fotoplattform verlauten.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im August 2020

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seinem Sohn Lio, 2020

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern

