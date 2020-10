Mit diesem Post brachte Justin Timberlake (39) seine Fans zum Ausflippen! Anfang 2018 erschien sein letztes Studioalbum "Man of the Woods". Danach widmete sich der Sänger neben seiner Schauspielkarriere vor allem seiner Familie. Im Sommer wurden er und Ehefrau Jessica Biel (38) sogar heimlich zum zweiten Mal Eltern. Doch jetzt hat Justin offenbar Lust, seine Fans endlich wieder mit Songs zu verwöhnen und arbeitet an neuer Musik!

So wie in seinem neuen Instagram-Clip haben seine Follower den Künstler schon lange nicht mehr gesehen: Mit dem Kopf wippend sitzen Justin und sein Buddy Timbaland im Aufnahmestudio und lauschen zu einem Beat. "Endlich wieder zusammen", betitelte der 39-Jährige das kurze Video und brachte seine Supporter damit zum Strahlen. "Wir haben dich so sehr vermisst" oder "Perfekte Kombi", waren nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Post.

Denn die Fans wissen genau: Wenn Justin und Timbaland gemeinsame Sache machen, können nur Hits entstehen! Der Produzent wirkte schon bei diversen Songs von Justin mit – beispielsweise bei "Cry Me A River", "My Love" oder auch "SexyBack". Wann die neue Musik veröffentlicht wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel bei der 3. Staffel-Premiere von "The Sinner" in Hollywood, 2020

Getty Images Justin Timberlake in Las Vegas

Getty Images Justin Timberlake und Timbaland, 2013

