Will Andrej Mangold (33) die Rückkehrer im Sommerhaus der Stars auf seine Seite ziehen? In der sechsten Folge der TV-Show kam es zu einem überraschenden Comeback: Diana Herold (46) und Michael Tomaschautzki kehrten nur Tage nach ihrem Exit in die altmodische Ferienvilla zurück. Die Kandidaten waren davon eher weniger begeistert – doch Andrej ergriff sogleich seine Chance und versuchte, Michaels Gunst zu erlangen!

Am Morgen nach ihrer Rückkehr setzte sich der Ex-Bachelor mit dem Mentalcoach zusammen: "Ihr seid beide korrekt und superliebe Menschen und gebt Gas bei den Spielen. Ich hoffe einfach, dass wir mit euch hier in der Gruppe was machen. Und nicht, dass ihr euch wie beim anderen Paar isoliert!", erklärte der Sportler. Damit schien der Basketballer klarmachen zu wollen: Sollten sich Micha und Diana erneut auf die Seite von Evanthia Benetatou (28) schlagen, drohe ihnen wieder der Rauswurf! Hinter dem Rücken des Unternehmers konnte er sich einen fiesen Kommentar zu der neuen Haarfarbe des 48-Jährigen aber nicht verkneifen.

Micha durchschaute die Absicht des 33-Jährigen sofort: "Ich hatte den Eindruck, als wenn es das Einsammeln der Schafe war!" Im Gespräch mit Eva enthüllte er dann Andrejs Versuche, ihn zu überzeugen: "Mir ist mitgeteilt worden, wie ich mich zu verhalten habe. Vom Chef persönlich!" Die Ex-Liebschaft von Andrej konnte darüber nur lachen.

TV NOW Andrej Mangold im "Sommerhaus der Stars"

TV NOW Michael Tomaschautzki und Diana Herold, "Sommerhaus der Stars" 2020

TVNOW Eva, Andrej und Tim im Sommerhaus 2020

