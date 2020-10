Ist es eine Entscheidung für die Ewigkeit? Vor wenigen Tagen gingen Sarah (29) und Dominic Harrison (29) mit einer großen Ankündigung an die Öffentlichkeit: Gemeinsam mit ihren beiden Töchtern werden die Influencer Ende des Jahres nach Dubai auswandern. In den kommenden Wochen wollen die Eltern deshalb vor Ort nach einer passenden Wohnung suchen. Aber handelt es sich dabei um einen dauerhaften Umzug oder wollen die Harrisons irgendwann zurück nach Deutschland?

Tatsächlich ist in diesem Punkt die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen. "Das steht noch offen", verriet Sarah gegenüber Bild und erklärte: "Wir haben nun erstmal vor, etwa für ein Jahr ein neues zu Hause in Dubai zu mieten und dann werden wir schauen, wie es uns gefällt und weitergeht." Erfahrung mit einem temporären Wohnsitz im Ausland haben die Netz-Stars auf jeden Fall: 2018 lebten sie mit Mia Rose (2) bereits für einige Monate in Los Angeles.

Aber warum treibt es die einstigen The Biggest Loser-Couches ausgerechnet in die Vereinigten Arabischen Emirate? "[Wir] genießen in Dubai wesentlich mehr Privatsphäre als hier in Deutschland – und können unseren Kindern somit mehr bieten", war Domi sich im Interview sicher. Zudem sei die Zeitverschiebung nur gering: "Wir können uns mit unseren Mitarbeitern wie gewohnt abstimmen."

Instagram / dominic.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihren Töchtern

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison in Dubai

