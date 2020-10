Erste niedliche Fotos! Schauspielerin Amanda Seyfried (34) verkündete vor einigen Tagen ganz unerwartet, dass sie ein Kind auf die Welt gebracht hat. Es ist der zweite gemeinsame Nachwuchs mit ihrem Ehemann Thomas Sadoski (44). Die Verkündung kam überraschend für ihre Fans, da die Blondine ihre Schwangerschaft die ganze Zeit geheim hielt. Jetzt veröffentlichte Amanda erste Schnappschüsse ihres Neugeborenen und die sind zum Dahinschmelzen!

In ihrer Instagram-Story zeigt die "Mamma Mia"-Darstellerin mehrere Fotos des kleinen Wonneproppens. Erst sieht man nur das winzige Händchen von ihm neben den Pfoten des Familienhundes Finn. In einem süßen Strampler schläft das Baby auf ihrem Bett. Dabei kuschelt sich der Australian Shepherd an ihn. Die frischgebackene Mutter schreibt dazu: "Achtung, es wird noch süßer!"

Erst nach der Geburt teilt Amanda auch ein Foto von sich mit kugelrundem Babybauch. Auf dem Bild sieht man, wie ihre dreijährige Tochter die Hände auf den runden Bauch ihrer werdenden Mama legt. Und dabei fällt auf: die kleine Nina ist ihrer Mutter mit ihren blonden Löckchen wie aus dem Gesicht geschnitten! Wie ihr Söhnchen heißt, hat Amanda noch nicht verraten.

Instagram / mingey Amanda Seyfrieds Baby und ihr Hund im Oktober 2020

Instagram / mingey Das Baby von Amanda Seyfried

Instagram / mingey Amanda Seyfried mit ihrer Tochter

