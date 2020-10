Zeitreise mit Dwayne "The Rock" Johnson (48)! Der US-Amerikaner hat nicht nur eine beachtliche Karriere in Hollywood vorzuweisen, er hat sich vor einigen Jahren unter dem Namen The Rock auch im Wrestling einen Namen gemacht. Aber wie sah sein Leben vor seiner Zeit im Rampenlicht aus? Davon können sich die Fans bald selbst einen Eindruck verschaffen: Dwayne bekommt eine eigene Fernsehserie, die seine Jugend thematisiert.

Wie der 48-Jährige selbst auf Instagram bekannt gab, haben die Dreharbeiten zu der Comedyserie mit dem Titel "Young Rock" bereits begonnen. Für seine Rolle wurden dabei gleich drei Schauspieler gecastet. Adrian Groulx wird den zehnjährigen Dwayne – der damals noch von allen Dewey genannt wurde – darstellen. Bradley Constant verkörpert den späteren Leinwandhelden dann während seiner High-School-Jahre und Uli Latukefu wird ihn während seiner College-Zeit spielen. Laut The Wrap soll der dreifache Vater aber auch selbst in jeder Episode mitspielen.

Auch der restliche Cast ist bereits bekannt. Die Rolle von Dwaynes kürzlich verstorbenem Vater Rocky Johnson (✝75), der selbst ein berühmter Profi-Wrestler war, wird von "Harriet"-Darsteller Joseph Lee Anderson übernommen. Außerdem gehören noch Dwaynes Mutter Ata Johnson (71), gespielt von Stacey Leilua, und seine Oma Lia Maivia, gespielt von Ana Tuisila, zu den Hauptfiguren.

Anzeige

Getty Images Uli Latukefu bei der Premiere von "Alien: Covenant"

Anzeige

MediaPunch/ ActionPress Dwayne "The Rock" Johnson und sein Vater Rocky

Anzeige

Getty Images Joseph Lee Anderson bei der Premiere von "Harriet"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de