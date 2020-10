Für Janina Uhse (31) ist es Zeit für einen romantischen Rückblick. Vor genau einem Jahr heiratete die Schauspielerin die Liebe ihres Lebens. Nach über einem Jahr der Planung gab die Brünette ihrem Partner am 5. Oktober 2019 endlich das Jawort. Ein denkwürdiger Tag für die ehemalige Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Darstellerin, an den sie sich genau zwölf Monate später nur zu gerne zurückerinnert.

Auf Instagram veröffentlicht Janina am Montag ein Bild von sich in ihrem Hochzeitskleid inmitten eines Kakteenfeldes in Italien, dem Ort der romantischen Zeremonie. Das professionelle Bild zeigt die 31-Jährige in einem Traum aus weißer Spitze. Dazu schreibt sie schlicht: "Ein Jahr her."

Für den traumhaften Schnappschuss erhält Janina prompt begeisterte Kommentare ihrer Promifreundinnen. Laura Wontorra (31) bezeichnet sie als "die schönste Braut". Chryssanthi Kavazi (31), Rebecca Mir (28) und Eva Mona Rodekirchen (44) posten einen Herz-Hagel und Victoria Swarovski (27) schreibt: "Ich liebe das Kleid." Jochen Schropp (41) findet außerdem: "Wow, das ist ein schönes Foto."

