Wie hat sich die Beziehung von Anna Iffländer und Marc Zimmermann nach dem Love Island-Finale verändert? Seit einer Woche darf das Pärchen seine Partnerschaft endlich in Freiheit genießen. Vier Wochen lang lernten sich die Blondine und der Mountainbiker von der Außenwelt abgeschnitten – aber unter Beobachtung vieler Zuschauer – auf der Liebesinsel kennen. Es knisterte von Anfang an gewaltig zwischen den beiden, mittlerweile sind sie sogar schon fest zusammen. Aber wie haben sich die Gefühle von Anna und Marc nach dem Ende der Dreharbeiten weiterentwickelt?

In einer Instagram-Story stellte sich Anna am vergangenen Wochenende den neugierigen Fragen ihrer knapp 118.000 Follower – vor allem das Thema "Kribbeln im Bauch" interessierte ihre Abonnenten brennend! "Unsere Gefühle sind auf jeden Fall genauso stark, wenn nicht sogar noch ein bisschen stärker als in der Villa, weil wir lernen uns eben erst so richtig kennen. Und das ist einfach ein unfassbar schönes Gefühl, was wir beide gerade teilen", erklärte Anna den Stand der Dinge mit einem verliebten Lächeln auf den Lippen.

Doch neben den Schmetterlingen, die schon in der Villa fleißig mit den Flügeln geschlagen haben, schleichen sich auch völlig neue Emotionen bei den beiden ein, wie Anna offen zugibt: "Ich denke, wir merken gerade besonders, wie stark unsere Gefühle doch füreinander sind. Einfach aus dem Grund, dass wir jetzt nicht mehr 24 Stunden aufeinander hocken können, und da vermisst man sich schon wirklich arg." Um ihre Sehnsucht nacheinander künftig aber möglichst gering zu halten, haben die beiden schon den ein oder anderen Plan parat: Gegenüber Promiflash verrieten sie bereits kurz nach dem Finale, dass sie ans Zusammenziehen denken.

Anzeige

Instagram / annaiff Marc und Anna bei "Love Island" 2020

Anzeige

Instagram / marcz_instagraem "Love Island"-Paar Marc Zimmermann und Anna Iffländer in Köln

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Marc Zimmermann und Anna Iffländer bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de