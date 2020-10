Heiß, heißer, Channing Tatum! Oder etwa doch Will Parfitt? Der US-amerikanische Schauspieler hatte als Michael Lane im Film Magic Mike weltweit Millionen Fans um den Finger gewickelt: Der Frauenschwarm tanzte sich mit heißen Strip-Einlagen in die Herzen der Zuschauer – und dieser Influencer tut es ihm jetzt gleich: Will verblüfft aktuell zahlreiche Fans, denn der australische Stripper sieht Channing (40) zum Verwechseln ähnlich!

"Die ersten zehn Sekunden dachte ich, dass du tatsächlich Channing Tatum bist", kommentierte ein Instagram-Nutzer – ein weiterer schloss sich dieser Meinung an: "Du könntest sein Zwilling sein" Und diese Ähnlichkeit dürfte dem Stripper schon den ein oder anderen Follower beschert haben: Mittlerweile verfolgen mehr als 260.000 Fans die heißen Schnappschüsse und lasziven Tanz-Clips des Hotties auf der Fotoplattform.

Einige Follower finden sogar, dass Will attraktiver sei, als sein prominenter Doppelgänger: "Okay, ich habe mich entschieden: Ich mag dich lieber als Channing" oder auch "Du siehst besser aus, als du weißt schon wer", ließen zwei Nutzer im Netz verlauten. Jetzt seid ihr gefragt: Findet ihr auch, dass sich Will und Channing zum Verwechseln ähnlich sehen? Stimmt ab!

Instagram / will_parfitt Will Parfitt, Social-Media-Star

Instagram / will_parfitt Will Parfitt, Influencer

Instagram / will_parfitt Will Parfitt im Mai 2020

