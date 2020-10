Ehrliche Worte von Elena Miras (28)! Anfang September schockierte die Love Island-Beauty ihre Fans mit krassen News: Sie und ihr Partner Mike Heiter (28) haben sich nach rund drei Jahren Beziehung getrennt. Auch wenn ihre gemeinsame Tochter die beiden ihr ganzes Leben lang miteinander verbinden würde, seien sie sich einig, in Zukunft getrennte Wege gehen zu wollen. Wenige Wochen nach dem Liebes-Aus zog Elena jetzt ein erstes Fazit – und scheinbar könnte es ihr kaum besser gehen.

Auf ihrem Instagram-Kanal wollten die Fans von der 28-Jährigen wissen, wie es ihr nach der Trennung geht. "Ich war sehr depressiv und jetzt merke ich erst wieder, was es heißt, glücklich zu sein", stellte die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin daraufhin klar und blickt ganz offenbar zuversichtlich in die Zukunft. Vor allem die Tatsache, dass sie für ihre Beziehung zu Mike ihre Heimat in der Schweiz verlassen hatte, scheint für die Dunkelhaarige damals schwerer gewesen zu sein als gedacht: "Im Endeffekt war [die Trennung] für mich das Richtige. Die Zeit in Deutschland war für mich überhaupt nicht einfach."

Doch könnte hinter den aktuelle Glücksgefühlen vielleicht noch mehr stecken? Etwa ein anderer Mann? Immerhin hatte die Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin zuletzt mit einem verdächtigen Kommentar für Spekulationen im Netz gesorgt. "Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen!", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie in die Kamera lächelte.

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras, Aylen und Mike Heiter

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de