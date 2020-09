Elena Miras (28) lässt die Gerüchteküche kochen! Erst vor wenigen Wochen schockierte die einstige Love Island-Siegerin ihre Fans mit einer Verkündung: Nach gut drei Jahren Beziehung haben sich die Schweizerin und ihr Liebster Mike Heiter (28) getrennt. Für ihre Tochter Aylen wollen beide aber Freunde bleiben. Doch ist Elena etwa jetzt schon wieder frisch verliebt? Zumindest spricht sie im Netz nun von einem Neuanfang...

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 28-Jährige am Dienstag ein neues Selfie. Mit einem süßen Lächeln schaut die Brünette darauf bedeutungsvoll in die Kamera – was das wohl zu bedeuten hat? Zu dem Schnappschuss schrieb die Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin jedenfalls: "Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen! Das Leben geht immer weiter, egal, was passiert, und das Wichtigste ist, glücklich zu sein."

Doch könnte die Beauty damit wirklich erneutes Liebesglück andeuten? Noch kurz nach den Trennungsnews erklärte Elena nämlich, überhaupt noch nicht bereit für eine neue Beziehung zu sein. "Das ist noch ganz frisch, das ist mir erstmal egal!", versicherte sie.

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras

Thomas Reiner / Action Press Elena Miras, Reality-TV-Star

Instagram / elena_miras Elena Miras im Mai 2020

