Diese Liebe könnte für die Ewigkeit halten! Gar nicht mal vor so langer Zeit feierten Julianne Moore (59) und ihr Mann Bart Freundlich (50) ihren 17. Hochzeitstag! Doch das Paar ist bereits weitaus länger zusammen: Stolze 24 Jahre weichen die beiden einander nicht mehr von der Seite. Das Paar hat sogar zwei erwachsene Kinder. Jetzt verrät die Schauspielerin das Geheimrezept für die Langlebigkeit ihrer Ehe!

Julianne verrät in der The Drew Barrymore Show, weshalb ihre Beziehung nach all den Jahren immer noch so gut läuft. "Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass beide wirklich verheiratet sein wollen müssen", erklärt sie. Beide müssten in die Beziehung investieren. Das sei wirklich wichtig, erklärt die Zweifach-Mama. Unerlässlich sei außerdem der Spaß in der Partnerschaft: "Du musst einfach eine gute Zeit haben. Ich denke, dein Partner muss dich zum Lachen bringen, wenn er das nicht tut, ist das tödlich", findet sie.

Deshalb würde die Zeit mit ihrem Bart auch wie im Fluge vergehen. "Neulich hat mich jemand gefragt, ob es sich lange anfühlt", erzählt Julianne. Sie habe die Frage verneint. Plötzlich seien ihre Kinder einfach 18 und 22 Jahre alt gewesen.

Getty Images Bart Freundlich und Julianne Moore im November 2019 in New York City

Getty Images Julianne Moore, Schauspielerin

Getty Images Julianne Moore und Bart Freundlich bei einer Gala in New York, April 2018

