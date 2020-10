Das Kennenlernen lief äußerst reibungslos ab! Seit einigen Wochen sind Sarah (29) und Dominic Harrison (29) nicht mehr nur zu dritt, denn Ende August erblickte ihre Tochter Kyla das Licht der Welt. Auch für Töchterchen Mia Rose (2) hat sich seitdem einiges verändert. Sie muss sich jetzt die Aufmerksamkeit ihrer Eltern mit der kleinen Schwester teilen. Doch das ist alles kein Problem: Sarah und Domi erzählen Promiflash, wie schön Mia Kyla empfangen hat!

Aus den beiden werden sicher ein Herz und eine Seele: Gegenüber Promiflash kommen die Gründer von Samion gar nicht mehr aus dem Schwärmen über das erste Zusammentreffen der Geschwister heraus. "Mia hat Kyla von dem ersten Moment an akzeptiert und hat bis heute keinerlei Eifersucht verspürt, worüber wir sehr glücklich sind. Uns war es wichtig, sie von Anfang an einzubinden und ihr alles zu erklären", verraten die Harrisons total happy.

So helfe die Zweijährige vor allem beim Wickeln, Baden und Umziehen. "Und sie spielt und kuschelt bereits viel mit ihr. Es klappt super und wir hoffen, dass es so bleibt", geben die beiden weiter preis. Die Rolle der großen Schwester hat Mia also bereits prima übernommen. Schon in einem früheren Netzbeitrag hatte die Influencerin betont, wie erwachsen Mia geworden sei.

YouTube / Team Harrison Mia Rose und Kyla Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose und Kyla Harrison

