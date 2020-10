Dicke Luft in der Liebesvilla? Schon seit einigen Wochen flimmert die deutsche Version von Ex on the Beach über die Fernsehbildschirme. Doch in den bereits ausgestrahlten Folgen haben sich nicht nur erste Pärchen, sondern vor allem reichlich Konflikte aufgetan: Vor allem die Einzüge der ersten Ex-Partner Salvatore Vassallo, Georgia oder Jacqueline Siemsen führten zu hitzigen Auseinandersetzungen. Doch wie war für die Teilnehmer das Zusammenleben mit ihren einstigen Flirts wirklich? Promiflash hat bei Paul Röder und Christina Dimitriou nachgefragt.

"Ich fand das Format ganz cool, aber auch sehr anstrengend, mit so einem Menschen in derselben Villa zu leben, mit dem man im Leben schon längst abgeschlossen hat und keinen Kontakt haben möchte", erklärte die Dortmunderin im Gespräch mit Promiflash. Auch ihr Mitbewohner konnte da nur zustimmen. Er betrachtete vor allem die Ankunft von Temptation Island-Verführerin Jacky und Falks Ex-Freundin Georgia als besonders kritisch. "Durch den Einzug der beiden kam leider sehr negative Stimmung auf. Die allgemeine Stimmung war ziemlich im Keller und ich persönlich dachte inzwischen, es wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, die Villa zu verlassen", erinnerte er sich an die Zeit im Haus zurück.

Doch warum hat die Situation den Berliner so sehr belastet? Immerhin fehlt von einer seiner Verflossenen aktuell noch jede Spur. "Zum einen durch Jackys morgendliche schlechte Laune und ihr egoistisches Verhalten, sich nicht an die Regeln zu halten, [...] zum anderen durch diese lauten und respektlosen Auseinandersetzungen zwischen Falk und Georgia", beschrieb er die Gründe für seine miese Stimmung. Wegen der Regelbrüche der Blondine habe es sogar Poolverbot für alle gegeben.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

TVNOW Christina Dimitriou bei "Ex on the Beach"

TVNOW Salvatore Vassallo und Christina Dimitriou bei "Ex on the Beach"

TVNOW Jacky und Paul bei "Ex on the Beach"

