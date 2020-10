Ups, Elena Miras (28) gesteht einen Fehltritt! Anfang September erschien Mike Heiters (28) erster Rap-Song "Anker", für den die ehemalige Love Island-Siegerin den Refrain eingesungen hat. In einem sommerlichen Video performen die beiden inzwischen getrennten Partner ihren Song und scheinen total glücklich über ihr gemeinsames Projekt zu sein. Ein Charterfolg gelang den beiden Reality-TV-Stars damit jedoch nicht. Und inzwischen ist zumindest Elena auch nicht mehr ganz so stolz auf ihren Ausflug in die Musikbranche.

Das gab die Mutter einer Tochter jetzt ganz ehrlich bei einer Fragerunde auf Instagram zu. Als ein Fan wissen wollte, ob sie den Song mit Mike bereue, entgegnete sie: "Ein bisschen, da ich echt kein Talent habe, was das Singen angeht." Mit ihrem angehängten Lach-Emoji machte die 28-Jährige aber auch deutlich, dass sie diesen Fauxpas mit Humor nehme.

Ob Elena den Track auch wegen des größtenteils schlechten Feedbacks bereue? "Klingt leider so absolut nicht gut! Denke, diese Entscheidung, ein Lied rauszubringen, hätten die zwei vielleicht nochmal überdenken müssen", reagierte nur ein User wenig überzeugt von Elena und Mikes musikalischem Talent.

Mike Heiter und Elena Miras, Reality-Stars

Elena Miras, TV-Bekanntheit

Elena Miras, TV-Sternchen

